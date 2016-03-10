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    Артета: «Я все еще верю, что у нас есть потенциал для победы в АПЛ»

    Полузащитник «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением о перспективах команды в чемпионской гонке в АПЛ.

    «Мы должны быть очень, очень осторожны, потому что у нас так много желания и амбиций выигрывать такие турниры, как АПЛ.

    Мы собираемся бороться до самого конца, но нужно найти баланс между тем, чтобы каждый был полезен, и тем, чтобы не выжать из себя слишком много – это может уничтожить надежды. Мы должны быть осторожны, потому что я все еще верю, что у нас есть потенциал для победы в АПЛ», – сказал Артета.

    Источник: Goal.com

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    10.03.2016 22:00
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