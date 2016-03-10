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    Бабаев прокомментировал решение мэрии назвать станцию метро в честь ЦСКА

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен тем, что мэрия Москвы назовет станцию метро в честь армейского клуба.

    «Необходимо дождаться официальных документов, потому что в последнее время появилось много противоречивых новостей.

    Если это действительно так, мы очень рады. Считаем, что это абсолютно справедливое решение и для футбольного клуба, и для всего общества ЦСКА. Решение имеет очень большое значение как дань памяти ветеранам, спортсменам, которые прославляли нашу страну на международной арене и во времена Советского Союза, и в российскую эпоху. Достаточно посмотреть, сколько представителей ЦСКА завоевали медали на Олимпийских играх в Сочи.

    Поэтому, считаем, справедливость восторжествовала, очень рады. Тем более мы тоже имели к этому отношение и проделали большой объем работы. Но, прежде всего, это мнение общественности. Общественности, которая поддерживает спорт, которая понимает, какое значение имеет ЦСКА в спорте.

    Конечно, армейское общество будет задействовано в разработке концепции дизайна станции. Необходимо раскрыть идею, связанную и с вкладом армейцев в борьбу с фашизмом, и те заслуги, которые мы уже упомянули. Все это хотелось бы отразить», – сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    10.03.2016 16:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 19:25

      Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — спортивный клуб при Министерстве обороны СССР, позже Российской Федерации. В России имеет статус Федерального автономного учреждения. Полное официальное название российского клуба — «Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации „Центральный спортивный клуб Армии“». В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. В настоящее время ФАУ ЦСКА, как правило, НЕ ИМЕЕТ прямого отношения к профессиональным спортивным клубам под названием «ЦСКА» (с). Все эти многочисленные ПФК ЦСКА, ПБК ЦСКА и прочие - частные лавочки, принадлежащие зачастую криминальному капиталу, ага. Но своё горячее желание использовать метрополитен для рекламы своего личного гешефта эти частники бессовестно прикрывают звучным именем и славной историей некогда всемирно известного армейского клуба.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Aztec58 10 марта 2016, 20:01

      Боженьки ты мой, как надрываешься, бедный.
      Береги нервы, а то болеть за середнячка с мутной игрой, мутным руководством и мутным тренером - нелегкое испытание даже для прямолинейных поклонников свинокомплекса имени римского раба ;)

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 17:25

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      бабайка рада)))
      Красивей звучало бы - станция "И-ГО-ГО"

      -6
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      Рейтинг: -22

      Cobold > REDWHITE_ 10 марта 2016, 18:55

      Красно-белая свиномать всё срёт и срёт по топикам... Что жрёшь, убогий?

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > BRO_football 10 марта 2016, 18:58

      Более точно было бы назвать станция "Навозная".

      -3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Cobold 10 марта 2016, 19:52

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      Казёл ты пидальный,руский езык луче бы паучил.

      -4
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 10 марта 2016, 19:58

      О! Малышок пришел со школы и сразу комментить армейские темы!
      Прям как на работу ходит. Вырастет, станет блоггИром :)

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 10 марта 2016, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Казлы,ещё вазьмут и назавут,позорище.

      -5
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Тяп-Ляп. 10 марта 2016, 18:57

      Чурбан ты! Русский язык поучил бы...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Cobold 10 марта 2016, 19:28

      Толку-то! Ты знаешь и чё?

      -1
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