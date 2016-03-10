Бабаев прокомментировал решение мэрии назвать станцию метро в честь ЦСКА

Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — спортивный клуб при Министерстве обороны СССР, позже Российской Федерации. В России имеет статус Федерального автономного учреждения. Полное официальное название российского клуба — «Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации „Центральный спортивный клуб Армии“». В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. В настоящее время ФАУ ЦСКА, как правило, НЕ ИМЕЕТ прямого отношения к профессиональным спортивным клубам под названием «ЦСКА» (с). Все эти многочисленные ПФК ЦСКА, ПБК ЦСКА и прочие - частные лавочки, принадлежащие зачастую криминальному капиталу, ага. Но своё горячее желание использовать метрополитен для рекламы своего личного гешефта эти частники бессовестно прикрывают звучным именем и славной историей некогда всемирно известного армейского клуба.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев доволен тем, что мэрия Москвы назовет станцию метро в честь армейского клуба.
«Необходимо дождаться официальных документов, потому что в последнее время появилось много противоречивых новостей.
Если это действительно так, мы очень рады. Считаем, что это абсолютно справедливое решение и для футбольного клуба, и для всего общества ЦСКА. Решение имеет очень большое значение как дань памяти ветеранам, спортсменам, которые прославляли нашу страну на международной арене и во времена Советского Союза, и в российскую эпоху. Достаточно посмотреть, сколько представителей ЦСКА завоевали медали на Олимпийских играх в Сочи.
Поэтому, считаем, справедливость восторжествовала, очень рады. Тем более мы тоже имели к этому отношение и проделали большой объем работы. Но, прежде всего, это мнение общественности. Общественности, которая поддерживает спорт, которая понимает, какое значение имеет ЦСКА в спорте.
Конечно, армейское общество будет задействовано в разработке концепции дизайна станции. Необходимо раскрыть идею, связанную и с вкладом армейцев в борьбу с фашизмом, и те заслуги, которые мы уже упомянули. Все это хотелось бы отразить», – сказал Бабаев.