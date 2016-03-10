Покеттино: «Раньше ничья с «Арсеналом» была успехом, теперь это – провал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что под его руководством «шпоры» заметно выросли.

«С «Боруссией» будет нелегко, но это важнейший матч для нас, и мы сильнее, чем когда-либо. «Арсенал» был командой другого уровня пару лет назад, и ничья в дерби считалась успехом, теперь же такой результат вызывает разочарование.

Наш менталитет изменился – мы должны были выиграть. Мои игроки не могут дождаться матча с «Боруссией» и настроены позитивно», - сказал Покеттино.

Отметим, что игра станет сотой для аргентинского наставника.