Халк: «Знаю, что некоторые европейские клубы заинтересованы в моих услугах»

Нападающий «Зенита» Халк заявил о своем нежелании покидать Санкт-Петербург и переезжать во Францию, куда его активно сватают СМИ.

«Знаю, что некоторые европейские клубы заинтересованы в моих услугах. Но сейчас мне нет смысла куда-то уходить. Если я и покину «Зенит», то только ради более статусной команды», — сказал Халк в интервью французскому изданию.

В нынешнем сезоне РФПЛ Халк сыграл 17 матчей, отметившись в них восемью голами и 12-ю результативными передачами.