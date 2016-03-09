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    Халк: «Знаю, что некоторые европейские клубы заинтересованы в моих услугах»

    Нападающий «Зенита» Халк заявил о своем нежелании покидать Санкт-Петербург и переезжать во Францию, куда его активно сватают СМИ.

    «Знаю, что некоторые европейские клубы заинтересованы в моих услугах. Но сейчас мне нет смысла куда-то уходить. Если я и покину «Зенит», то только ради более статусной команды», — сказал Халк в интервью французскому изданию.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Халк сыграл 17 матчей, отметившись в них восемью голами и 12-ю результативными передачами.

    Источник: L' Equipe

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    09.03.2016 15:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 9 марта 2016, 19:16

      Зря вы все на Халка накинулись. Он еще себя сегодня покажет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Taps 9 марта 2016, 18:01

      Вот и вали из Питера, бездарь.
      Метисы на пляже Рио играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 9 марта 2016, 17:45

      в китай подашься

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хульк перестал попадать в Бревно и голы кончились)

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 9 марта 2016, 16:31

      8'из которых попали в голову Дзюбинье!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Sosnart 9 марта 2016, 15:24

      Деньги - это компенсация статуса команды. Так было и будет. В топ клубы игроки соглашаются переходить с понижением З/П, ниже клубы только с компенсацией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 9 марта 2016, 15:19

      Зато в Китай лыжи навострил! Там-то сука статус команд по-любому выше.

      3
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