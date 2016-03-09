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    Мостовой: «Все привыкли, что Халк тащит на себе команду»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Зенита» Халка.

    «Вряд ли Халк играет невыразительно из-за своей несостоявшейся продажи в Китай. Думаю, у него в Петербурге такие условия, каких нет даже в ведущих европейских клубах.

    Просто все привыкли, что Халк тащит на себе команду, обыгрывает по три соперника, забивает голы. Но ведь он не может все время так играть, должны быть и другие футболисты. У «Зенита» такие есть: Данни, который отличается по движению, Маурисио, который забил красивый гол со штрафного, Витсель, который может взять на себя роль лидера», - сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    09.03.2016 08:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 марта 2016, 11:44

      Ну насчёт "тащит" - весьма двояко. Когда получается - тащит, а когда нет - то он самая большая помеха команде

      -1
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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 9 марта 2016, 09:45

      Витьсель? Роль лидера?

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