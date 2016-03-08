Черышев пропустит около месяца

Стали известны сроки восстановления российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Хавбек прошел медицинское обследование, по результатам которого у него диагностировано повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Эту травму футболист получил в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3). Возвращение Черышева в строй ожидается через месяц.

Напомним, что «Валенсия» арендовала 25-летнего Черышева у «Реала» в январе. Футболист провел за «летучих мышей» 7 матчей и забил 3 гола.