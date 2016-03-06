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    Бабаев: «Ростов» – это российский «Лестер»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат поединка 19-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:0), а также высказал мнение о второй команде чемпионата «Ростове», с которым армейцам предстоит встретиться в ближайшем матче.

    «Сыграли очень хорошо, держали темп и во всем превзошли соперника. Счет минимальный, несмотря на обилие голевых моментов. Были опасные стандарты в исполнении «Спартака». Так что не стоит переоценивать эту победу.

    Тяжелый, конечно, газон. Сыграли роль погодные условия – обильный снегопад и дождь. Бывало и лучше. Будем надеется, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

    «Ростов» приятно удивляет. Это как российский вариант «Лестера». Будет сложный матч. Ростовчане практически не проигрывают дома. Так сложилось, что сыграют два лидера. Думаю, будет интересная игра», – сказал Бабаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2016 23:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31

      Djoni666 7 марта 2016, 15:19

      Бердыеву респект сначала Рубин теперь Ростов там и там нет таких больших денег и звёзд а они играют один матч на камп ноу чего только стоит обыграть звездную барсу у них дома! И у нас есть отличные тренера которые могут потягаться на европейском уровне уважение им и успехов!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 марта 2016, 11:45

      Зенит жаба душит,с такими деньжищами и в попе

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 марта 2016, 11:18

      Раньери - это итальянский Бердыев. Респект обоим.

      1
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      Рейтинг: +17

      ANZHI FC 7 марта 2016, 07:10

      Все на дисциплине у него. Так было и в Рубине. Помните ЧЕ-2004? Сборная Греции с их тренером -вот на кого похож сейчас Ростов и их тренером.

      4
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      Рейтинг: +238

      Громит 7 марта 2016, 04:21

      Все таки молодец Бердыев, умный дядька.

      5
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      Рейтинг: +459

      sour12 7 марта 2016, 03:47

      в первом пасе на мусу пассивный у тошича...далее уже когда были сделаны (пасы-удары) игроки группы атаки находились ближе к воротам спартака чем игроки обороны спартака к своим воротам.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2016, 00:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов это росснйское недоразумение.

      -11
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov > Zeff 7 марта 2016, 00:46

      Тамбовский волк тебе недоразумение, как и ты!
      Уважай другие клубы.
      Ростов просто шикарен в этом сезоне. Они молодцы. Многих лидеров с широченными карманами заткнули просто. Удачи команде в будущем также, как и Лестеру.

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Sashka Reshetov 7 марта 2016, 01:42

      Лестеру да. А Ростов Зениту 0:3 продул. Его место 5-е. Вот увидишь.

      -3
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      Рейтинг: +429

      sold93 > Zeff 7 марта 2016, 02:32

      скорее Зенит в этом сезоне стал "недоразумением". только статус "денежного мешка всея РФПЛ" позволяет вытягивать единичные матчи, вроде матчей с Ростовом.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > sold93 7 марта 2016, 02:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чушь несёшь. Я сказал 5-е место, и всё.

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 7 марта 2016, 09:50

      Так может ты вспомнишь, милок, с каким счетом сгорел дома твой Зеня Крыльям? Другие матчи тоже напомнить? Так что Ваш уровень ниже 5 места.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Zeff 7 марта 2016, 16:16

      Недоразумение -это ты,что б ты исдох

      1
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