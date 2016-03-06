Бабаев: «Ростов» – это российский «Лестер»

Бердыеву респект сначала Рубин теперь Ростов там и там нет таких больших денег и звёзд а они играют один матч на камп ноу чего только стоит обыграть звездную барсу у них дома! И у нас есть отличные тренера которые могут потягаться на европейском уровне уважение им и успехов!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат поединка 19-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:0), а также высказал мнение о второй команде чемпионата «Ростове», с которым армейцам предстоит встретиться в ближайшем матче.
«Сыграли очень хорошо, держали темп и во всем превзошли соперника. Счет минимальный, несмотря на обилие голевых моментов. Были опасные стандарты в исполнении «Спартака». Так что не стоит переоценивать эту победу.
Тяжелый, конечно, газон. Сыграли роль погодные условия – обильный снегопад и дождь. Бывало и лучше. Будем надеется, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.
«Ростов» приятно удивляет. Это как российский вариант «Лестера». Будет сложный матч. Ростовчане практически не проигрывают дома. Так сложилось, что сыграют два лидера. Думаю, будет интересная игра», – сказал Бабаев.