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    Эвра: «В отличии от АПЛ, в Серии А нужно включать голову»

    Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра после победного поединка с «Аталантой» (2:0) в рамках 28-го тура чемпионата Италии рассказал, в чем по его мнению заключается отличие между Серией А и английской Премьер-лигой. Напомним, француз с 2006-го по 2014-й годы защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

    «После сегодняшнего матча все последующие будут как финал, поэтому меня не удивляет Манджукич, который помогает в обороне. Мы хотим выиграть пятое подряд скудетто, и мысли об этом не покидают меня ни на день. После моего переезда в Италию Тевес сказал мне, что в этом чемпионате нужно нанести сто ударов по воротам, чтобы забить хотя бы один мяч.

    В этом есть очень большое отличие от АПЛ, где футбол сродни представлению, и команды бьются словно боксеры, пока одна из них не упадет без сил. В Серии А нужно больше думать. Я многому научился в Италии. Теперь нам необходимо победить «Баварию». Я верю, что это возможно», – сказал Эвра.

    Источник: Football Italia

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    06.03.2016 21:47
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 7 марта 2016, 01:52

      Серия А занудная тягомотина

      -1
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