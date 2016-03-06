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  • Агент Виллаш-Боаша: «Андре не принял окончательного решения покинуть «Зенит»

Агент Виллаш-Боаша: «Андре не принял окончательного решения покинуть «Зенит»

6 марта 2016, 17:29
7

Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, заявил, что его агент еще не принял окончательного решения покинуть петербургский клуб.

«Виллаш-Боаш доволен клубом, Санкт-Петербургом, но в настоящий момент он еще не принял окончательного решения. Мы ждем окончания чемпионата и потом, конечно, встретимся с представителями клуба и посмотрим, что произойдет. Он счастлив в клубе, и клуб им также доволен. В данный момент он сконцентрирован только на том, чтобы удачно закончить сезон с клубом», – рассказал Гонсалвеш.

Напомним, ранее сообщалось, что португальский специалист покинет стан сине-бело-голубых по окончании сезона. Виллаш-Боаш руководит «Зенитом» с 2014 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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Обер-КанцлерЪ
1457275718
Ну если лимит отменят, то может и останется. К тому же больше чем в Зените ему нигде платить не будут всеравно.
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ФК Зенит всея Руси
1457276583
Если не принял решения - нехрен болтать о своём возможном уходе. Боаш, со многих точек зрения, ведёт себя не по-мужски. Так что ему лучше всё жеуходить и не парить мозг нормальным людям.
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yanedo
1457277995
ой неморочте людям голову уйдёт не уйдёт да нас-рать
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Asbjorn
1457279371
Компенсации солидной хочет
Ответить
буба спб
1457286055
нет уж, назвался груздем- полезай в корзину. спасибо за всё и скатертью дорога!
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Inks
1457297679
нафиг он нужен, с такими результатами...
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hodyrev
1457345648
Если дойдет до 1/4 и в чемпе 2 место возьмет то впринцепи пусть остается)а если вылетит от бенфики и в чемпе запорит то шнать!)
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