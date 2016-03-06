Агент Виллаш-Боаша: «Андре не принял окончательного решения покинуть «Зенит»

Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, заявил, что его агент еще не принял окончательного решения покинуть петербургский клуб.

«Виллаш-Боаш доволен клубом, Санкт-Петербургом, но в настоящий момент он еще не принял окончательного решения. Мы ждем окончания чемпионата и потом, конечно, встретимся с представителями клуба и посмотрим, что произойдет. Он счастлив в клубе, и клуб им также доволен. В данный момент он сконцентрирован только на том, чтобы удачно закончить сезон с клубом», – рассказал Гонсалвеш.

Напомним, ранее сообщалось, что португальский специалист покинет стан сине-бело-голубых по окончании сезона. Виллаш-Боаш руководит «Зенитом» с 2014 года.