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    Баженов: «В день дерби было ощущение праздника»

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в преддверии матча 19-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА вспомнил, как раньше проходила подготовка команды к московскому дерби. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене-Химки» и начнется в 19:30.

    – Подготовка футболиста к дерби наверняка выглядит особенно?

    – Не скажу за других ребят, но для меня в этот день было ощущение праздника. Всегда нравилось играть с ЦСКА.

    – Не возникает иногда желания вновь выйти в футболке с ромбом на груди против ЦСКА?

    – С удовольствием это сделал бы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 15:33
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