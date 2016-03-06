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    Цаллагов: «Удивлен тому, сколько болельщиков пришло поддержать «Крылья Советов»

    Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов остался под впечатлением от количества болельщиков, приехавших на их домашний матч в Саранске из-за неудовлетворительного состояния поля в Самаре.

    «Честно говоря, я удивлен тому, сколько болельщиков приехало нас поддержать. Порой создавалось впечатление, что мы играем дома. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто смог приехать в Саранск. А также тем, кто болел за нас в Самаре. Что касается игры, то нам не получилось дожать соперника. У нас были моменты и шансы для взятия ворот, но чуть-чуть не хватило удачи.

    «Ростов» ничем не удивил. Соперник играл грамотно, их футболисты выполняли установку тренера и забили. Им повезло больше, а нам меньше. Это был поединок равных соперников», — заключил Цаллагов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    06.03.2016 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      MonTee 7 марта 2016, 12:43

      и так всегда: "им повезло, а нам нет"

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