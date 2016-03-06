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    Сигурдссон: «Дзюба очень силен, Халк очень опасен»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон не заметил давления со стороны «Зенита» в матче чемпионата России (0:0).

    «Конечно же, нам хотелось сегодня завоевать три очка, и, думаю, мы были получше, чем соперник, но, если говорить в целом, игра была равная. Я не знаю, почему мы не можем забить четыре игры подряд. Я защитник, моя работа защищать ворота. Поэтому не знаю.

    Какой игрок гостей доставлял больше всего проблем? Дзюба очень силен. Халк всегда очень опасен. Но «Зенит» сегодня не создал много моментов, поэтому особой опасности от них не было», — заключил Сигурдссон.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.03.2016 07:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 08:21

      троллинг от Сигурдссона))))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 08:12

      Защита Краснодара и сам Сигурдссон сыграли надёжно.
      Очень жаль, что в Европе оба клуба пропустили и потерпели поражения.

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