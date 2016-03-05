Муса: «Я восхищаюсь Путиным и надел бы майку с ним, но не на футбол»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что он считает президента Российской Федерации Владимира Путина отличным человеком.

«Я реально им восхищаюсь! У вас очень крутой президент! Он смелый, знает, что делает и о чем говорит. Ребятам в ЦСКА тоже нравится Путин. Блин, вам так повезло с президентом! Видел ли я, что сделал Дмитрий Тарасов? Конечно. Но, если он так поступил – значит, у него были разумные причины. Надел ли бы я майку с Путиным, если бы мне ее подарили? Обязательно! Разве плохо – ходить в майке с изображением отличного человека? Но на футбол я бы ее не надевал», — отметил Муса.