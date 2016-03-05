Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Муса: «Я восхищаюсь Путиным и надел бы майку с ним, но не на футбол»

Муса: «Я восхищаюсь Путиным и надел бы майку с ним, но не на футбол»

5 марта 2016, 10:42
13

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что он считает президента Российской Федерации Владимира Путина отличным человеком.

«Я реально им восхищаюсь! У вас очень крутой президент! Он смелый, знает, что делает и о чем говорит. Ребятам в ЦСКА тоже нравится Путин. Блин, вам так повезло с президентом! Видел ли я, что сделал Дмитрий Тарасов? Конечно. Но, если он так поступил – значит, у него были разумные причины. Надел ли бы я майку с Путиным, если бы мне ее подарили? Обязательно! Разве плохо – ходить в майке с изображением отличного человека? Но на футбол я бы ее не надевал», — отметил Муса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niko
1457165244
ну естественно же!!! во первых как люди живут в Нигерии, а это далеко не самая бедная страна Африки, а во вторых понятно что футбол и политику совмещать не к чему.
Ответить
APchelov
1457165695
И этот паспорт захотел
Ответить
biber.ru
1457167235
бубен ему дайте
Ответить
vgarakh
1457167341
Понеслось! Кто следующий?
Ответить
СЛАВА 81
1457171212
Муса - коренной житель России и дурак
Ответить
BlackMurder
1457172399
НАБЕЙ ТАТУ С ПУТИНЫМ!!!
Ответить
REDWHITE_
1457174507
Надень с Женькой Харьковским))) аха-ха
Ответить
bringing
1457175628
Жаль,что политика футбол прихватывает
Ответить
gennadiy
1457180624
Молодец,а что у кого то здесь есть другие кандидатуры вместо Путина?Что если придёт другой, Запад вас завалит ананасами и детей с пенсионерами будет наших кормить?Думайте же уже головой...
Ответить
Aztec58
1457184553
Носи лучше майку с Гинером, этот реально рулит, к сожалению.
Ответить
Главные новости
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
3
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
6
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
7
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
11
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Все новости
Все новости
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
11
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
13
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
133
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
8
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+