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    Зидан: «Работа в «Реале» немного старит»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился первыми впечатлениями от работы в команде.

    «Конечно, эта работа немного старит, но я очень доволен тем, что делаю. Стресс не такой большой. Когда предоставляют такую возможность, знаешь, что тебя ожидает. Главное — быть уверенным в себе. А если немного подвергаюсь стрессу, то отдыхаю в кругу семьи и на следующий день возвращаюсь заряженным энергией. Мы хотим, чтобы болельщики поддерживали нас, нам нужна их любовь», — заключил Зидан.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 11:53

      Все равно уволят,пригласят Почеттино=)

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