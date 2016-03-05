Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Когда ребята засыпают, я говорю им: «Дили-динь, дили-дон»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал слова полузащитника команды Дэнни Дринкуотера о том, что на тренировках он имитирует звук колокольчика, и объяснил, как ему удается поддерживать хорошее настроение у игроков.

    «Дринки никогда не врет! Когда ребята засыпают, я говорю им: «Дили-динь, дили-дон». С самого начала, если на тренировках что-то шло не так, я говорил: «Дили-динь, дили-дон, пора вставать». А на Рождество купил каждому футболисту по колокольчику — это была такая шутка. У каждого тренера свое видение, своя манера работы. Я предпочитаю видеть моих игроков сосредоточенными на работе, но улыбающимися. Не хочу, чтобы вокруг меня ходили люди с хмурыми физиономиями. Важно держаться вместе и улыбаться», — заявил Раньери.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11