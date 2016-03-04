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    Ребров: «Надеюсь, игра со «Спартаком» запомнится Широкову не такой, какую он ждет»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от участия полузащитника ЦСКА Романа Широкова в матче этих команд.

    «Широков играл в дерби в футболке «Спартака», теперь он выйдет на поле в футболке ЦСКА. Посмотрим, игра покажет. Надеюсь, что игра запомнится ему не такой, какую он ждет», – сказал Ребров.

    Матч 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 6 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2016 20:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 10:18

      В послематчевом интервью Широков с удивлением отметит, что не ожидал от Спартака такой провальной игры в обороне

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      Рейтинг: +1608

      кто там 4 марта 2016, 22:18

      лол. команда обиженок срамтак какой то=)

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