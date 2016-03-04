Ребров: «Надеюсь, игра со «Спартаком» запомнится Широкову не такой, какую он ждет»

В послематчевом интервью Широков с удивлением отметит, что не ожидал от Спартака такой провальной игры в обороне
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от участия полузащитника ЦСКА Романа Широкова в матче этих команд.
«Широков играл в дерби в футболке «Спартака», теперь он выйдет на поле в футболке ЦСКА. Посмотрим, игра покажет. Надеюсь, что игра запомнится ему не такой, какую он ждет», – сказал Ребров.
Матч 19-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 6 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.