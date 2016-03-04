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    Мостовой: «Если бы Халк играл в «Барселоне» – забивал бы по 30-35 мячей за сезон»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что нападающий «Зенита» Халк является абсолютно лучшим игроком российской Премьер-лиги.

    — Халк — лучший игрок чемпионата России? И кого можно назвать в качестве его конкурентов за это звание?

    — Никого. Халк выше всех в российском первенстве на две головы. Я это еще в том году говорил, и в этом повторяю. Играл бы в «Барселоне» — забивал бы по 30-35 мячей за сезон.

    — Как думаете, на его игре может негативно сказаться шумиха с несостоявшимся переездом в Китай?

    — Нет. Вряд ли он вообще когда-либо захочет из России уезжать. Я уверен, бразилец очень комфортно себя здесь чувствует. К нему все относятся с восторгом, у него все получается, зарабатывает огромные деньги… Сомневаюсь, что где-то еще в мире Халк будет чувствовать себя столь же комфортно, как в Санкт-Петербурге. Да и по его собственным словам, он получает удовольствие, выступая за «Зенит».

    — То, что Артем Дзюба по итогам групповом этапа Лиги чемпионов забил больше Суареса и Неймара – его заслуга, заслуга Халка, или следствие не самого высокого уровня соперников «Зенита»?

    — Конечно, это заслуга всей команды. Но в первую очередь – все-таки Халка. Передачи бразилец выдавал просто феноменальные. Предварительно обыграв пол-команды соперника, выкатывал мяч как на блюдечке – оставалось только с метра не промахнуться по пустым воротам. Любой человек на месте Артема тоже забивал бы.

    Источник: Спортфакт

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    04.03.2016 18:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1055

      3ton 5 марта 2016, 00:20

      он в Спартаке играл?? неудивительно , что несет бред

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2016, 00:07

      да Мостовой тоже самое говорит если бы он тренировал Барсу то у его получилось бы не хуже чем у Луиса Энрике ну конечно на матчТВ языком все горазды чесать

      -1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 4 марта 2016, 21:32

      если бы у бабушки был х , то она была бы дедушкой!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 20:10

      Если только в Порту, ага, до Барсы он не дотягивает.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +272

      Inks > russkiisergei 4 марта 2016, 21:48

      нифига себе деградировал! почти в каждом туре ЛЧ попадал в символическую сборную тура

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 марта 2016, 19:49

      Пока халк попадал в бревно, были голы.
      Перестал, бревно простаивает 90 минут в пустую))

      -1
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      Рейтинг: +80

      cruiff 4 марта 2016, 19:28

      «Если бы Халк играл в «Барселоне», он бы сидел на лавке под МСН.

      -3
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 4 марта 2016, 19:02

      Фигня,он бы на поле не выходил почти.

      0
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