Казаков: «Судьба Кокорина удивительно похожа на судьбу Капелло»

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков выразил мнение, что судьба нападающего «Зенита» Александра Кокорина схожа с судьбой экс-главного тренера национальной команды Фабио Капелло.

«Несмотря на разницу в возрасте, статусе, менталитете и еще много в чем, судьба Александра Кокорина кажется мне удивительно похожей на судьбу Фабио Капелло. Применительно к российскому периоду работы мэтра, разумеется. В них влюбились мгновенно – когда сборная Капелло с ходу начала штамповать победы, а Кокорин, только дебютировав в кобелевском «Динамо», стал забивать голы.

Про размер их контрактов говорили сначала уважительно, потом с раздражением – когда результаты пошли уже не те. Затем начали высмеивать, уверяя, что им обоим в нашем футболе интересны деньги – даже не в первую очередь, а только. Потом от них захотели избавиться. Как от мозолящего глаза объекта.

Разница только в том, что Капелло улетел домой. А Кокорин перебрался в Питер. Если верить осеннему слуху, что «Зенит» в поисках тренера пытался вести переговоры с Капелло – вот еще одна общая черта. Все-таки Санкт-Петербург самый европейский из российских городов. А они оба – что игрок, что тренер – котируются в Европе гораздо выше, чем здесь.

И у обоих, как я понимаю, сейчас примерно схожая мотивация – провести следующий сезон на мажорный лад. Капелло это надо, чтобы поставить красивую точку в карьере. Кокорину – чтобы наконец стабильно провести хоть один год после дебютного на высоком уровне», - отметил Казаков.