Россия сыграет с Сербией в Монако

Сборная России может провести товарищескую встречу с Сербией в Монако. По информации источника, матч пройдет 5 июня.

Кроме того, российская сборная запланировала товарищеские матчи с командами Литвы (26 марта на "Открытие Арене" в Москве), Франции (29 марта на "Стад де Франс" в Париже) и Чехии (1 июня).

"Что касается товарищеских матчей в июне, то они пройдут за пределами России. Официально места не определены, но, согласно предварительным договоренностям, игра с сербами пройдет в Монако, а с чехами – в Инсбруке", — сообщил источник.