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    Марадона хочет тренировать «Реал»

    Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона мечтает возглавить "Реал".

    Марадона недоволен регулярными сравнениями с ним форварда "Барселоны" Лионеля Месси и он намерен добиться успеха с "Реалом", чтобы подтвердить статус главной аргентинской футбольной легенды.

    Если Марадона договорится с "Реалом", то он хочет видеть в команде форварда каталонского клуба Неймара.

    Источник: Mundodeportivo

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    03.03.2016 21:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 4 марта 2016, 12:48

      Не, вы не поняли, это диверсия Барселоны против Реала; руководство Барсы решило заслать Марадону в стан противника, зная его "выдающиеся" тренерские способности.

      1
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      Рейтинг: +4255

      mutabor0992 4 марта 2016, 01:13

      Он что опять злоУПОТРЕБЛЯТЬ начал???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 марта 2016, 23:03

      Опять заторчал видимо,а говорили вылечился

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 3 марта 2016, 22:48

      будет первый толковый тренер у сливок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 марта 2016, 22:32

      Губа не дура, Неймара захотел.

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 3 марта 2016, 22:29

      перес сумасшедший но не на столько

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 22:25

      его никто в Реал не возьмет

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