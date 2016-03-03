Марадона хочет тренировать «Реал»

Не, вы не поняли, это диверсия Барселоны против Реала; руководство Барсы решило заслать Марадону в стан противника, зная его "выдающиеся" тренерские способности.
Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона мечтает возглавить "Реал".
Марадона недоволен регулярными сравнениями с ним форварда "Барселоны" Лионеля Месси и он намерен добиться успеха с "Реалом", чтобы подтвердить статус главной аргентинской футбольной легенды.
Если Марадона договорится с "Реалом", то он хочет видеть в команде форварда каталонского клуба Неймара.