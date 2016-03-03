Марадона хочет тренировать «Реал»

Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона мечтает возглавить "Реал".

Марадона недоволен регулярными сравнениями с ним форварда "Барселоны" Лионеля Месси и он намерен добиться успеха с "Реалом", чтобы подтвердить статус главной аргентинской футбольной легенды.

Если Марадона договорится с "Реалом", то он хочет видеть в команде форварда каталонского клуба Неймара.