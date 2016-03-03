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    Кержаков: «Еще не думаю о финале Кубка Швейцарии»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков прокомментировал последний результат своей команды. Напомним, что в выездной полуфинальной игре Кубка Швейцарии со "Сьоном" российский футболист забил два гола, что позволило его команде пробиться в финал.

    "До финала Кубка еще три месяца – что сейчас об этом говорить? Пока мы только сделали серьезный шаг. Финал будем играть фактически дома, на своем стадионе. Для "Цюриха" это отличная возможность обеспечить себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Излишне говорить, какая у команды будет мотивация. Но сейчас, повторюсь, не время думать о финале. Уже послезавтра у нас очередная игра чемпионата, с "Туном". Все мысли – о ней", — сказал игрок "Цюриха".

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2016 15:08
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