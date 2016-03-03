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    Желудков: «За игру в Лиссабоне Халка следует гнать поганой метлой»

    Экс-футболист "Зенита" Юрий Желудков считает, что нападающий команды Халк заслуживает критику за свою игру в Лиссабоне против "Бенфики" в рамках 1/8 финала ЛЧ.

    "Если человеку предлагают пятилетний контракт на сто миллионов, это будет будоражить его всe время. За ту игру, что Халк продемонстрировал в Лиссабоне, его нужно гнать из "Зенита" поганой метлой. Неприкасаемых не должно быть нигде. В хоккейном СКА не побоялись отстранить от матчей плей-офф героя прошлогоднего Кубка Гагарина Илью Ковальчука – и питерцы прошли ярославский "Локомотив" на одном дыхании. Хотя все предрекали команде чувствительное поражение", - сказал Желудков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.03.2016 10:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +838

      sined1951 3 марта 2016, 18:04

      Дело не в Халке. Он был явно не в форме и его надо было заменить после первого тайма. Это вопрос к тренеру.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 марта 2016, 15:30

      Угробили команду после чемпионства 1984, слили тренера коллективным письмом - у участника этих событий нет права давать такие интевью

      1
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      Рейтинг: +238

      Громит 3 марта 2016, 13:57

      Бред..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      tailsKZ 3 марта 2016, 13:16

      Желудкова гнать поганой метлой надо, а не брать интервью. Нашли блин у кого брать...

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 марта 2016, 11:55

      Видно старания Халка, но стоит признать - он ещё далек от своей формы

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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 марта 2016, 11:30

      Вместе с АВБ.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 3 марта 2016, 11:25

      А за игру с Кубанью - двумя метлами. Его бы надо временно на лавку. Но он же священная корова у АВБ.

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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 3 марта 2016, 10:40

      Нельзя по одной игре делать однозначные выводы. Посмотрим на Халка 5-6 игр чемпионата и тогда станет ясно - надоело ему в Зените или нет.

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