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Муса: «Всегда был фанатом «Лестера»

3 марта 2016, 01:15
6

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что ему действительно поступали предложения от "Лестера". Напомним, английский клуб предлагал за форварда 30 миллионов евро.

– Вы могли уехать в Англию этой зимой, но остались…

– Был очень рад, что на меня обратили внимание. Но я остался в ЦСКА. Хочу снова стать чемпионом России! В третий раз! Вот когда это случится, тогда я, может быть, и уйду.

– Вы и в "Лестере" могли стать чемпионом. Англии.

– Йе.

– Вы теперь фанат "Лестера"?

– Ййй-е! Не поверите, я всегда им был! Еще до приглашения.

– Что, правда?

– Правда!

– От кого вы узнали, что вас зовут в "Лестер"?

– Сначала от своего агента. Потом мне сказали об этом в ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (6)
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nitto
1456976489
Березуцкие видимо постарались.
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Обер-КанцлерЪ
1456979284
А если бы какой-нибудь китайский клуб за него 50 миллионов предложил - сказал бы что их фанат с детства тоже)
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Пикап96
1456989462
С детства за Лестер топил))) Вы что негритёнку не верите????)))))))))))))
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Igreks
1456998224
Зачем такими ответами на вопросы превращатся в обычное ТРЕПЛО???
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Пикап96
1457175658
Мда, вот даже если прочесть это и подумать.. С детства болел, но остался в цска т.к. хочу 3 раз взять рфпл??? Какой нормальный человек откажется перейти в команду, фанатом к-ой он якобы является??! Просто очередной п**дабол...
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