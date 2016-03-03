Муса: «Всегда был фанатом «Лестера»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что ему действительно поступали предложения от "Лестера". Напомним, английский клуб предлагал за форварда 30 миллионов евро.

– Вы могли уехать в Англию этой зимой, но остались…

– Был очень рад, что на меня обратили внимание. Но я остался в ЦСКА. Хочу снова стать чемпионом России! В третий раз! Вот когда это случится, тогда я, может быть, и уйду.

– Вы и в "Лестере" могли стать чемпионом. Англии.

– Йе.

– Вы теперь фанат "Лестера"?

– Ййй-е! Не поверите, я всегда им был! Еще до приглашения.

– Что, правда?

– Правда!

– От кого вы узнали, что вас зовут в "Лестер"?

– Сначала от своего агента. Потом мне сказали об этом в ЦСКА.