«Ливерпуль» интересуется Джанером

"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Фенербахче" Джанеру Эркину, сообщает Turkish Football.

Представители "Ливерпуля" побывали на матче между "Фенербахче" и "Бешикташем" и остались довольны игрой Джанера. Возможно, "Ливерпуль" попытается подписать игрока в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с клубом. Джанер известен своими выступлениями за ЦСКА.

27-летний Джанер выступает за "Фенербахче" с 2010 года, провел за клуб 207 матчей и забил 16 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.