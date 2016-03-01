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    Карпин: «Роналду партнеров не унизил: он своим примером показал, каким надо быть»

    Наставник армавирского "Торпердо" Валерий Карпин прокомментировал инцидент с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

    Напомним, что после поражения от "Атлетико" в матче 26-го тура Примеры Криштиану Роналду заявил, что если бы его партнеры по команде играли на его уровне, "Реал" бы добился чемпионства.

    "Я не вижу ничего плохо в этом. Он своих партнeров не унизил, он призвал их быть лучше. Если он своим примером показывает, каким надо быть – приходит первым, уходит последним, почему он не имеет права так высказываться?

    У какой сборной наибольшие шансы на Евро? У всех. Будут бороться всe те же сборные – Испания, Германия. Может, кто-то выстрелит, как Греция в 2004-м", - цитирует Карпина news.am.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 17:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 марта 2016, 19:22

      Не согласен ! Команда должна быть единой ! Высказываться так о партнерах не уместно , и не должна строиться вокруг одного игрока, ибо это путь к ее расколу ! Кристине нужно уйти из клуба !Слишком много пафоса ....

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      Рейтинг: +284

      Kano 1 марта 2016, 19:04

      Согласен с Карпином. Если ты лидер, то конечно имеешь право говорит и требовать.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 17:34

      Тоже самое говорю, ага. Если чувствуешь моральное право предъявить претензию - предъявляй, блин!

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