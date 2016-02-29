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    Мерсон: «Если «Арсенал» проиграет титул «Лестеру», то Венгер должен будет уйти»

    Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер не имеет права проигрывать борьбу за чемпионство "Лестеру" и "Тоттенхэму".

    "Если чемпионом станет не "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" или "Лестер", то Венгер должен уйти. Если перед стартом сезона ты утверждаешь, что команда не нуждается в усилении, а потом уступаешь титул "Лестеру" или "Тоттенхэму", то этому не может быть оправданий.

    Если чемпионство возьмет "Сити", то можно оправдаться тем, что с ними тяжело соперничать на трансферном рынке, потому что они имеют много денег. Но случае, если титул выиграет "Лестер", я не знаю, что поможет Венгеру, отказавшемуся от усиления, остаться на своей работе", – сказал Мерсон.

    Источник: Skysports

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    29.02.2016 21:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 февраля 2016, 23:42

      А он уже проиграл.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 февраля 2016, 23:39

      "я не знаю, что поможет Венгеру, отказавшемуся от усиления, остаться на своей работе"....????Ничего что Венгер тренерует Арсенал уже очень давно и мало чего с ним выигрывает,а его увольнять не собираются в принципе)) P.S. Если бы Арсенал не попал в Еврокубки,тогда был бы повод,а так...

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 29 февраля 2016, 22:14

      Венгер forever!

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > gigs84 29 февраля 2016, 22:15

      Ему всегда чуть-чуть не хватает, но тренер он хороший.

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      Рейтинг: +3418

      FRZZ > gigs84 1 марта 2016, 10:01

      Точно.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 21:51

      Не-е, не уйдёт.... не отпустят, ага.

      3
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