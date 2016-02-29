Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ульоа: «Это лучший сезон в истории «Лестера»

    Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа признал, что его команда проводит феноменальный сезон.

    "Наше преимущество над остальными в том, что на нас не оказывается давление. Конкуренты этим похвастаться не могут, потому что от них ждут большего. Мы же проводим лучший сезон в истории клуба, нам нужно просто идти вперед. В прошлом году мы испытывали давление, потому что боролись за выживание, а в этом мы боремся за зону Лиги чемпионов и титул. Безусловно, на нас лежит большая ответственность, но это не та же история, что в прошлом сезоне", - сказал форвард.

    Напомним, что после 27 туров АПЛ "лисы" занимают первую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 18:01

      Ахахах, бесспорно!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11