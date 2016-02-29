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    Галактионов: «Возмущает, когда на место нашего игрока берут посредственного легионера»

    Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.

    – Вы говорили, что молодые ребята уезжают за границу, потому что проигрывают конкуренцию легионерам. Вы сами ратуете за ужесточение лимита на иностранцев?

    – Здесь палка о двух концах. Безусловно, мы поддерживаем позицию правительства, но молодежь должна выигрывать конкуренцию у легионеров, а не получать место в составе за счет паспорта. Конечно, когда наши мальчишки будут тренироваться с топовыми игроками, такими, как Халк, Думбия, Вальбуэна, они станут прибавлять. Но когда на место нашего игрока берут посредственного легионера это не может не вызывать возмущения. И возникает вопрос: почему на место футболиста нашей юношеской сборной, имеющего международный опыт, приглашается посредственный иностранец, не играющий за свою сборную?

    Напомним, что на данный момент в российском футболе действует лимит на легионеров в формате "6+5", то есть на поле в стартовом составе команды могут одновременно находиться шесть иностранцев.

    Источник: Eurofootball

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    29.02.2016 09:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 21:36

      такчто думай чеши репу , куда своим молодым посоветуеш, а то можеш насоветовать - сам рад потом не будешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 21:32

      либо некомпетентны управленцы самих клубов в отдельности , что более к правде - на стадион к ним люди не приходят трансляции не смотрят,
      и что наверное так это с бюджетом, сравнимым с победителем лиги европы - нужно участвовать минимум в финале а команд две - так в полуфинале каждая.

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 21:27

      либо рфс некомпетентен а так как м*дко их не разогнал еще после договорняков , неудовлетворительных результатов и много чево другого - то он прав, а я ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 21:24

      бл* просто сам по себе зделать вывод не могу, михаил давай помоги мне чтоли пока у тебя эмоции и ты дествительно за своих мальчишек переживаеш

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 18:15

      Вот и я про то, ага. Не больше трёх легов в заявке клуба! На фиг интересы криминального околофутбола.

      -1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:40

      что касается совсем низов тут покупка легов сама по себе на фоне экономической несостоятельности вызовет определенные вопросы ( если есть у кого вызывать ) но отойти от этого с учетом деятельности рфс - а именно откаты лобирование агенты , **енты и прочие обстоятельства довольно трудно .

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:36

      это что касается топов - то есть с 1 по 3 место ,
      что касается середняков и ниже : за неимением наших талантов либо по причине переманивания их в наши же более богатые клубы и захоронение там их карьеры как следствие - то вполне понятных выход взять среднего недорогого лега, опять же - посещаемость небольшая - люди терпят.

      1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:32

      с другой стороны более неоправдано будет занимать это место нашим родным паспортистом неменее колхозного уровня

      -1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:31

      в топы (я имею ввиду топов любого среднего чемпа безотносительно наш это полупрофессиональный или епл ) естесно будет по крайней мере неоправдано брать лега колхозника

      -1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:29

      конечно отталкиваться и от бюджета надо и от посещаемости

      -1
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