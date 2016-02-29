«Фиорентина» – «Наполи». Онлайн-трансляция

В матче 27-го тура Серии А схлестнутся два претендента на чемпионство. "Фиорентина", не совладав с "Тоттенхэмом", покинула Лигу Европы на стадии 1/16 финала, поэтому может всецело сосредоточиться на внутреннем первенстве. Что касается "Наполи", то неаполитанцы аналогично сложили оружие в борьбе за еврокубок, однако выглядят куда боевитее нынешних "фиалок".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Фиорентина" – "Наполи". Начало в 23:00. Не пропустите!