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  • Кабальеро: «Интуиция подсказала мне, как следует играть с «Ливерпулем»

Кабальеро: «Интуиция подсказала мне, как следует играть с «Ливерпулем»

29 февраля 2016, 07:10

Голкипер "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро прокомментировал победу "горожан" в финальном матче Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (1:1; 3:1 по пенальти). Отметим, что аргентинский вратарь стал героем встречи, отразив три из четырех послематчевых пенальти.

"Для меня этот матч был просто замечательным. Мы провели непростую неделю, но завоевали трофей – для всех наших болельщиков. Это особенная победа для меня, команды и болельщиков, моей семьи и всех аргентинских любителей футбола.

Интуиция помогла мне в решающий момент, вчера я пересматривал разные пенальти, и чутье подсказало мне, как следует играть. Тренер предоставил мне замечательную возможность выступить в финале на стадионе "Уэмбли", я благодарен ему", – сказал Кабальеро.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Кубок Лиги Англия Ливерпуль Манчестер Сити Кабальеро Вилли
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