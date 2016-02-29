Кабальеро: «Интуиция подсказала мне, как следует играть с «Ливерпулем»

Голкипер "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро прокомментировал победу "горожан" в финальном матче Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (1:1; 3:1 по пенальти). Отметим, что аргентинский вратарь стал героем встречи, отразив три из четырех послематчевых пенальти.

"Для меня этот матч был просто замечательным. Мы провели непростую неделю, но завоевали трофей – для всех наших болельщиков. Это особенная победа для меня, команды и болельщиков, моей семьи и всех аргентинских любителей футбола.

Интуиция помогла мне в решающий момент, вчера я пересматривал разные пенальти, и чутье подсказало мне, как следует играть. Тренер предоставил мне замечательную возможность выступить в финале на стадионе "Уэмбли", я благодарен ему", – сказал Кабальеро.