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    Ван Гаал: «Признаюсь, я проявил излишнюю эмоциональность в эпизоде с резервным арбитром»

    Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал дал комментарий по поводу своего поведения в матче 27-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:2), по ходу которого голландский специалист демонстративно упал перед резервным судьей.

    "Признаюсь, я проявил излишнюю эмоциональность. Понятно, это не добавляет авторитета арбитру, лайнсменам и резервному судье. Поэтому я извинился, и они приняли мои извинения", – сказа ван Гаал.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    28.02.2016 21:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 29 февраля 2016, 23:58

      Спотыкнулся что ли? Я не разобрался..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 29 февраля 2016, 01:06

      Луи красавчик..Оскар в студию!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4255

      mutabor0992 29 февраля 2016, 00:35

      Ну не выдержал старик...Вон Клопп жжет.Лично мне нравится.Все идет от души и из сердца.Все в игре!!!!

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 28 февраля 2016, 23:20

      Я чуть не задохнулся от смеха))Ну а по игре,Арсенал пешком проходил весь матч.Санчес вообще сыграл ужасно,оборона мертвая.Какой титул,забудьте!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 февраля 2016, 22:48

      Весь в игре

      0
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      Рейтинг: +119

      nitto 28 февраля 2016, 22:23

      Насмешил, а Ван Гал случайно в цирке не подрабатывал? Публика в экстазе.

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