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Кузьмин: «Матч с Литвой должен получиться интересным»

28 февраля 2016, 21:41

Защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин отметил, что товарищеская игра против Литвы является оптимальным вариантом перед дружеской встречей с командой Франции. Напомним, поединок пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" 26-го марта.

"Не думаю, что Литва – это слабый соперник, будет интересно с ней сыграть. Многие из ребят давно не виделись. Это самый оптимальный вариант перед Францией. Из команды знаю вратаря Арлаускиса, с которым вместе в "Рубине" играли. Больше никого. Не вижу никакой проблемы в том, что нет британской сборной. Все соперники по товарищеским играм – подходящие для сборной России. Не просто так же их выбирали тренерский штаб и РФС – отметил Кузьмин.

В рамках подготовки в Евро-2016 россияне также проведут матчи против Франции (29-го марта), Чехии (первого июня) и Сербии (пятого июня).

Источник: ТАСС
Товарищеские матчи Чемпионат Европы Россия Литва Франция Сербия Чехия Рубин Кузьмин Олег
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