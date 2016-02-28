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    Шемберас: «Сборную России нельзя назвать «темной лошадкой»

    Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением, каких результатов сможет добиться сборная России на Евро-2016.

    – На что способна Россия на чемпионате Европы?

    – Рад, что Слуцкий пришел в сборную и поправил ее дела, вывел во Францию, хотя мало кто тогда уже в это верил. Надеюсь, Россия добьется успеха, но прогноз давать сложно. Главное – показать достойный футбол и выйти из группы, что вашей команде по силам.

    – Доводилось слышать, что Россия – "темная лошадка".

    – Как можно говорить такое о российской команде? Россию все прекрасно знают, костяк сборной регулярно выступает в Лиге чемпионов, в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2016 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 28 февраля 2016, 18:57

      Для нашей сборной лучше бы подошло - плохой танцор с яйцами

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