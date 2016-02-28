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    Петреску: «Тейшейре необходимо провести много игр и тренировок, чтобы вписаться в игру команды»

    Главный тренер "Цзянсу Сунин" Дан Петреску пояснил, почему не поставил в стартовый состав на поединок за Суперкубок Китая против "Гуанчжоу Эвергранд" (0:2) главное трансферное приобретение своего клуба — Алекса Тейшейру, купленного у донецкого "Шахтера" за 50 миллионов евро.

    "Я не поставил Тейшейру в стартовый состав команды лишь из-за того, что Алекс прибыл в Чунцин только позавчера утром. Ему нужно провести много тренировок и игр с "Цзянсу Сунин", чтобы вписаться в команду", - цитирует Петреску "Футбол - Арена".

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 09:27
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