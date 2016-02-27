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    Спаллетти: «Результат матча «Реала» с «Атлетико» дал нам понять, что мы можем пройти их в ЛЧ»

    Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал исход матча 27-го тура Серии А против "Эмполи" (3:1).

    "Это была отличная и очень необходимая победа в матче против сильной команды. Мы почти ничего не позволили "Эмполи", а сами забили трижды – это говорит о нашей силе и настрое", – сказал Спаллетти.

    Также наставник римлян поделился ожиданиями перед ответным матчем Лиги чемпионов против "Реала".

    "После поражения в первом матче со счетом 0:2 пройти дальше будет практически невозможно. Но результат их матча с "Атлетико" дал нам понять, что мы можем попытаться. Мы определенно будем играть там в свой футбол".

    Источник: Football Italia

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    27.02.2016 22:58
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