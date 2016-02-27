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    Червиченко: «Если Широкову было суждено перейти в «Спартак», то после выступления за «Химки»

    Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о переходе бывшего полузащитника красно-белых Романа Широкова в ЦСКА.

    – Что вы думаете относительно истории Романа Широкова в "Спартаке"?

    – С самого начала я говорил, что "Спартак" – это не команда для Широкова, зря он в нее переходил. Если Роману и было суждено перейти в "Спартак" – это нужно было делать после выступления за "Химки". А после звездного "Зенита", после выступления за сборную и после хорошего периода в "Краснодаре". Карьера в "Спартаке" у полузащитника началась с перепалки с руководством. Я не думаю, что его пребывание в клубе могло привести к чему-то хорошему, а при этих условиях так тем более.

    Источник: Rusfootball.info

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    27.02.2016 21:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 08:26

      Червяк бомжей потролли))) аха-ха
      Средненькую команду звездной обозвал))) аха-ха

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 февраля 2016, 22:05

      Не выиграет ЦСКА Кубок России. Гинер разорится.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 февраля 2016, 21:58

      Наконец то в ЦСКА появился приличный игрок.

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 февраля 2016, 21:20

      Червиченко каждый раз старается ужалить спартак.... видимо сильная обида осталась в душе..)..надо немножко быть добрей...что было- то прошло)...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:20

      Одного поля ягоды, ага, в смысле порченые.

      0
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