Симеоне: «Мы оставили легкие на поле»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал исход матча 26-го тура Примеры против "Реала" (1:0).

"В последних матчах нам не хватало забитых голов, но напряжение в них было таким же, как и сегодня.

Мы забили и имели моменты, чтобы забить еще. Мы очень тщательно готовились к этой игре, очень много работали. Мы высоко прессинговали благодаря великолепным действиям Гризманна и Торреса.

Болельщики "Атлетико" могут гордиться своей командой. Мы оставили легкие на поле", – сказал Симеоне.