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    Энрике: «У «Барселоны» не такое уж и большое преимущество в чемпионате»

    Наставник "Барселоны" Луис Энрике накануне матча 26-го тура Примеры против "Севильи" отметил, что сине-гранатовым пока рано примерять золотые медали.

    "Севилья" – один из лидеров чемпионата. Их игра заметно улучшилась, если сравнивать с первой половиной сезона. В матчах против "Севильи" всегда приходится тяжело.

    В мадридском дерби желаю победы сильнейшему. Нам рано записывать себя в чемпионы, пока теоретически еще может произойти все, что угодно. Наше преимущество не настолько велико. Единственный неудачный матч – и мы уже в непростом положении", – сказал Энрике.

    Напомним, "Барселона" опережает ближайшего преследователя "Атлетико" на восемь очков. "Матрасникам" сегодня предстоит дерби с "Реалом", идущим следом на расстоянии одного очка.

    Источник: AS

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    27.02.2016 18:27
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