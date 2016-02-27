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    Гаврилов: «Спартак» много пропускает, мало забивает, стабильности в игре нет»

    Бывший хавбек "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал итоги зимнего трансферного окна для красно-белых, высказал свое мнение относительно проблемных линий в команде, а также поделился ожиданиями от весенней части чемпионата.

    – Надо спрашивать руководство клуба, чем мотивирована такая трансферная кампания.

    – Из "Спартака" ушли шесть человек, пришел лишь один, тогда как задача – попадание в еврокубки.

    – Меня давно ничто не удивляет. Текучка кадров у красно-белых каждый год большая – что в команде, что в тренерском штабе. Не хватает стабильности, что сказывается и на результате. Может, на покупки не выделяются деньги? А за счет ушедших "Спартак" хочет компенсировать потраченные ранее средства?

    – Какая линия вас беспокоит больше всего?

    – Во всех дела обстоят не особо. "Спартак" много пропускает, мало забивает, стабильности в игре нет. Разве что Промес на определенном уровне играет, но этого недостаточно.

    – Придаст ли Зе Луишу уверенности пять забитых голов в ворота "Ариса"?

    – Это был всего лишь товарищеский матч против не самой сильной кипрской команды. Главное, чтобы он забивал в официальных играх.

    – Что ждете от красно-белых в весенней части чемпионата?

    – Давно перестал ожидать от "Спартака" чего-то конкретного. Все болельщики живут одной надеждой, надеялись, что будут покупки, а в итоге… Теперь же будут думать, как команда при такой селекции сыграет весной.

    – Способен ли "Спартак" попасть в еврокубки?

    – Надежды питаю, но уверенности нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2016 16:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 27 февраля 2016, 18:15

      ... Да, были люди в наше время! Могучие, лихое племя! Богатыри-не вы. Плохая им досталась доля, не многие вернулись с поля. Не будь на то господня воля-не отдали б Москвы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 февраля 2016, 17:42

      Лол ты .

      -1
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