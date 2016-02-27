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  • Гаврилов: «Спартак» много пропускает, мало забивает, стабильности в игре нет»

Гаврилов: «Спартак» много пропускает, мало забивает, стабильности в игре нет»

27 февраля 2016, 16:59
2

Бывший хавбек «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал итоги зимнего трансферного окна для красно-белых, высказал свое мнение относительно проблемных линий в команде, а также поделился ожиданиями от весенней части чемпионата.

– Надо спрашивать руководство клуба, чем мотивирована такая трансферная кампания.

– Из «Спартака» ушли шесть человек, пришел лишь один, тогда как задача – попадание в еврокубки.

– Меня давно ничто не удивляет. Текучка кадров у красно-белых каждый год большая – что в команде, что в тренерском штабе. Не хватает стабильности, что сказывается и на результате. Может, на покупки не выделяются деньги? А за счет ушедших «Спартак» хочет компенсировать потраченные ранее средства?

– Какая линия вас беспокоит больше всего?

– Во всех дела обстоят не особо. «Спартак» много пропускает, мало забивает, стабильности в игре нет. Разве что Промес на определенном уровне играет, но этого недостаточно.

– Придаст ли Зе Луишу уверенности пять забитых голов в ворота «Ариса»?

– Это был всего лишь товарищеский матч против не самой сильной кипрской команды. Главное, чтобы он забивал в официальных играх.

– Что ждете от красно-белых в весенней части чемпионата?

– Давно перестал ожидать от «Спартака» чего-то конкретного. Все болельщики живут одной надеждой, надеялись, что будут покупки, а в итоге… Теперь же будут думать, как команда при такой селекции сыграет весной.

– Способен ли «Спартак» попасть в еврокубки?

– Надежды питаю, но уверенности нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак Гаврилов Юрий Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (2)
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Диктор
1456584144
Лол ты .
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Сармат Ростов
1456586119
... Да, были люди в наше время! Могучие, лихое племя! Богатыри-не вы. Плохая им досталась доля, не многие вернулись с поля. Не будь на то господня воля-не отдали б Москвы...
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