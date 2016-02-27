Макманаман: «Реалу» будет крайне тяжело обойти «Барселону» в ближайшие 2-3 года»

Бывший игрок "Реала" Стив Макманаман не верит в то, что у главного тренера мадридцев Зинедина Зидана получится догнать "Барселону" в ближайшие годы.

"Думаю, Зизу станет великолепным тренером, я правда так считаю. Но дело в том, что Зидану будет невероятно сложно сместить с трона нынешнюю "Барселону". Хотя бы потому, что лучший игрок "Реала" — Криштиану Роналду, которому уже 31 год. Я не знаю, прошел ли он свой пик, но факт в том, что "Барселона" становится все лучше и лучше. Так что "Реалу" будет крайне тяжело обойти "Барселону" в ближайшие 2-3 года, но это не отменяет того, что Зидан должен стать отличным тренером для "Реала", — сказал Макманаман в интервью изданию Omnisport.