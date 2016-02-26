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    Инфантино: «Печальные времена позади, пора вернуться к футболу»

    Новый президент ФИФА Джанни Инфантино произнес речь после своего избрания на этот пост.

    "Я принимаю результат этих выборов. Спасибо.

    Мы восстановим имидж ФИФА, все будут аплодировать нам и вам. Все должны гордиться ФИФА и тем, что мы делаем вместе.

    Я хочу быть президентом для всех вас, для всех 209 национальных ассоциаций. Перед выборами я ездил по всему миру и продолжу это делать.

    Я хочу работать вместе со всеми вами, чтобы вывести ФИФА в новую эпоху, где центральное место будет занимать футбол.

    Дамы и господа, пришло время вернуться к футболу. Футбол и ФИФА прошли через печальные времена, но эти времена позади", сказал Инфантино.

    Источник: Football Italia

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    26.02.2016 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 21:59

      Ой ли?

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