Бышовец: «У «Локомотива» ситуация сложнее, чем у «Краснодара»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч 1/16 Лиги Европы между "Локомотивом" и "Фенербахче".

"У "Локомотива" в Лиге Европы ситуация сложнее, чем у "Краснодара". Отыграть два мяча возможно лишь при условии, что соперники недооценят "железнодорожников". Тем не менее у меня есть ощущение того, что шансы можно реализовать, если команда перестроится в центре. Надо взять инициативу в свои руки и давить с первых минут.



Проход "Локомотива" в 1/8 финала Лиги Европы будет зависеть от того, насколько главному тренеру удастся раскрыть внутренние резервы. Важна уверенность игроков в том, что они смогут победить. Думаю, в матче с "Фенербахче" все решится в концовке или даже в дополнительное время", - сказал Бышовец.