Зидан по-прежнему намерен заполучить Погба

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вновь заявил об интересе к полузащитнику туринского "Ювентуса" Полю Погба.

Как сообщает источник, французский специалист уже сообщил руководству клуба о том, какие игроки нужны ему для следующего сезона. В списке Зидана приобретение Погба – это одна из приоритетных целей.

Ранее сообщалось, что за Погба продолжают следить "Барселона", "Манчестер Сити" и "Челси".