Зидан по-прежнему намерен заполучить Погба

Зидан, наверно будет тренером "националом", как Венгер, Пардью и т.д. Это хорошо, глядишь раскроет французов для сборной.
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вновь заявил об интересе к полузащитнику туринского "Ювентуса" Полю Погба.
Как сообщает источник, французский специалист уже сообщил руководству клуба о том, какие игроки нужны ему для следующего сезона. В списке Зидана приобретение Погба – это одна из приоритетных целей.
Ранее сообщалось, что за Погба продолжают следить "Барселона", "Манчестер Сити" и "Челси".