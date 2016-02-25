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    Зидан по-прежнему намерен заполучить Погба

    Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вновь заявил об интересе к полузащитнику туринского "Ювентуса" Полю Погба.

    Как сообщает источник, французский специалист уже сообщил руководству клуба о том, какие игроки нужны ему для следующего сезона. В списке Зидана приобретение Погба – это одна из приоритетных целей.

    Ранее сообщалось, что за Погба продолжают следить "Барселона", "Манчестер Сити" и "Челси".

    Источник: Marca

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    25.02.2016 07:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 25 февраля 2016, 10:29

      Зидан, наверно будет тренером "националом", как Венгер, Пардью и т.д. Это хорошо, глядишь раскроет французов для сборной.

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