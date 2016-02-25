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    Соуза может возглавить «Зенит»

    Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза может стать следующим наставником "Зенита".

    Сообщается, что петербургский клуб всерьез заинтересовался кандидатурой Соузы и контактировал с ним через посредников. Сам специалист, по информации источника, готов возглавить "Зенит".

    На протяжении своей карьеры Соуза был главным тренером таких клубов, как "КПР", "Суонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби" из Тель-Авива и "Базель".

    Источник: Calciomercato

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    25.02.2016 00:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 29 февраля 2016, 00:01

      да жозе и гвардиолу,двух сразу!!точно выиграют чемп!все бабки народные потратить надо!!!

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 29 февраля 2016, 00:00

      хахахх что за супер клубы он тренировал....днище зенька....бабло заканчивается,даже стадион не могут достроить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 февраля 2016, 13:41

      Пеллегрини хочу......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 25 февраля 2016, 12:18

      Жозе надо ставить и тогда всех порвем)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 февраля 2016, 09:09

      Сергея Семака тренером

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 февраля 2016, 08:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никто уже не спасет тонущий зенит))))
      Если только Карпин!!!!

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > REDWHITE_ 25 февраля 2016, 09:57

      Ты хоть иногда думаешь прежде чем что-то писать? У тебя язык опережает мысли, если они в твоей голове вообще возникают.

      4
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      Рейтинг: +143

      Essence 25 февраля 2016, 03:35

      Лучше уж дать шанс Семаку!

      5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 февраля 2016, 00:54

      Смена португальца на португальца)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ЖОРРО 25 февраля 2016, 02:10

      Среднего на посредственного, ага.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Aztec58 26 февраля 2016, 17:40

      Отличное дополнение!!!!))

      0
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