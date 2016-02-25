Соуза может возглавить «Зенит»

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза может стать следующим наставником "Зенита".

Сообщается, что петербургский клуб всерьез заинтересовался кандидатурой Соузы и контактировал с ним через посредников. Сам специалист, по информации источника, готов возглавить "Зенит".

На протяжении своей карьеры Соуза был главным тренером таких клубов, как "КПР", "Суонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби" из Тель-Авива и "Базель".