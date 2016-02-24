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    Карпин: «Верю, что «Торпедо» попадет в РФПЛ в ближайшие пять лет»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин рассказал о своем будущем в клубе.

    "Останусь ли я в команде в случае вылета из ФНЛ, вопрос не только ко мне, но и к акционерам клуба. Нужно выполнить задачу на сезон, а там будет видно. Тут много всяких нюансов. Для чего я пошел в "Торпедо", из-за кого пошел, с кем пошел. Это проект не на полгода или семь месяцев", – сказал Карпин.

    Кроме того, наставник рассказал о задачах, которые ставит перед собой клуб.

    "Цель проекта – появление клуба с большими амбициями. Понятно, речь не идет о победе в Лиге чемпионов. Мы не будем, как один клуб, устраивать революций. Для начала надо удержаться в ФНЛ. А через два-три года попасть в РФПЛ. Ну, может, не через два-три года… Но в то, что попадем туда в ближайшие четыре-пять лет, верю".

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2016 21:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 марта 2016, 13:37

      ха-ха да и только

      0
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 25 февраля 2016, 07:20

      Ох уж эти верим.. валерим..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 февраля 2016, 00:53

      Валера верит в выход Торпедо в РПЛ,а болельщики верят в Валеру!Всё закономерно)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 24 февраля 2016, 23:15

      ВАЛЕРА верим!!!

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 24 февраля 2016, 22:41

      ВАЛЕРА 1 апреля еще не скоро

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 21:38

      Вот! А какой-то там Оганесян не верит, блин.

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