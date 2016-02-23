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    Тонелли дисквалифицирован на 3 матча

    Контрольно-дисциплинарный комитет итальянской Серии А определился с наказаниями для футболистов.

    Защитник "Эмполи" Лоренцо Тонелли дисквалифицирован на 3 матча. Такое наказание наложено на Тонелли за то, что он в поединке чемпионата Италии против "Сассуоло" (2:3), получил красную карточку и после этого показал неприличный жест четвертому арбитру.

    По одному матчу пропустят: Симоне Миссироли ("Сассуоло"), Андреа Конти ("Аталанта"), Вангелис Морас ("Верона") и Николас Сполли ("Кьево").

    "Интер" и "Милан" оштрафованы на 15 тысяч евро за исполнение болельщиками песен, которые расценены как дискриминация по территориальному происхождению.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2016 19:54
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