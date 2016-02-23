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    «Ювентус» ответил отказом на 50 миллионов от «Манчестер Юнайтед»

    "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры по приобретению нападающего "Ювентуса" Пауло Дибале.

    В Дибале, который считается одним из самых многообещающих игроков мира, заинтересованы многие гранды, но, по словам итальянского футбольного эксперта Кагнаццо, "МЮ" уже начал предварительные переговоры.

    "МЮ" действительно заинтересован в подписании нападающего "Ювентуса" Пауло Дибале. Сейчас представители обоих клубов начали предварительные переговоры. В рамках переговоров итальянцы ответили отказом на 50 миллионов фунтов, поскольку игрок стоит намного больше. Но для президента Агнелли у каждого игрока есть своя цена", - сказал эксперт.

    Источник: The Sun

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    23.02.2016 07:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 23 февраля 2016, 14:36

      Надеюсь, Юве, не сделает такую ошибку- как продажа Дибалы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 23 февраля 2016, 12:39

      А они смищные...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 23 февраля 2016, 11:26

      Завтра будет понятней

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 февраля 2016, 11:21

      Молодцы, для того чтобы закрепиться в элите нельзя отпускать лучших игроков

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 23 февраля 2016, 08:02

      В итальянском языке G перед N не читается поэтому аньелли а не агнелли гальяни а не гальягни!!

      6
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      Рейтинг: +1126

      richi > Дагыстанец 23 февраля 2016, 09:22

      Правильно, смягчает следующую за G, согласную.

      0
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      Рейтинг: +26

      Aleron > BYAKONERI 23 февраля 2016, 09:54

      По теме нечего, но как совет - повтори орфографию и пунктуацию. Или для двух комментариев воспользуйся этим: Д . Я Б , -

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