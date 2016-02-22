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    Дешам: «Я хотел бы взять Бензема на Евро, но здесь дело не в спорте»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал условия, при которых нападающий "Реала" Карим Бензема сможет сыграть за национальную команду на грядущем чемпионате Европы.

    "Суд должен оправдать Бензема, а президент футбольной федерации – принять решение о возвращении в команду. Тогда я смогу взять его в сборную. Очевидно, что мне нужны все сильнейшие игроки перед домашним Евро, но здесь дело не в спорте.

    Сейчас идет серьезный судебный процесс. Подождем, что решит суд, а потом обсудим разные возможности. Сейчас вызвать его я не могу. Когда это станет возможным, тогда я и приму решение", – сказал Дешам.

    Источник: Marca

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    22.02.2016 20:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:22

      Понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      3аднеприводный Криш 22 февраля 2016, 20:30

      Good

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