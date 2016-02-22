Хиддинк: «Кубок Англии – настоящий храм футбола»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк подчеркнул значимость Кубка Англии для себя и для своих подопечных.

"С одной стороны, у многих клубов очень жесткое расписание. Однако имея в распоряжении хорошо укомплектованный состав, нет никаких проблем в том, чтобы играть каждые три-четыре дня.

Мы не должны забывать традиции английского футбола. Я смотрел матчи Кубка Англии еще в молодости. Это был настоящий храм футбола. Кубок Англии – это прекрасный турнир с потрясающей историей, которую чтят во всем мире. Мы должны крайне бережно относиться к ней", – отметил Хиддинк.